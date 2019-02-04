«Дыра» в капитале Златкомбанка на дату отзыва его лицензии — 6 декабря 2018 года — превышает 320 млн рублей, следует из опубликованных в понедельник данных Центробанка.

Согласно отчету о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на указанную дату оцениваются по результатам обследования примерно в 622 млн рублей против значащихся в ее бухгалтерском балансе 1,25 млрд. Оценка размера чистой ссудной задолженности снижена с 824 млн до 383 млн рублей, оценка объема денежных средств банка — со 194 млн до 38 млн (то есть на 156 млн), оценка по статье «прочие активы» — с 38 млн до 7 млн.

Напомним, в декабре, уже после отзыва лицензии у банка, стало известно об обращении его сотрудницы в правоохранительные органы с заявлением о том, что акционер забрал из кассы порядка 156 млн рублей в разной валюте.

Обязательства банка составляют более 942 млн рублей, включая средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в объеме 935 млн (из них на средства физлиц и ИП приходится 559 млн).

Таким образом, отрицательная разница между активами и обязательствами Златкомбанка составляет более 320 млн рублей.



Арбитражный суд Москвы 29 января принял заявление ЦБ о признании Златкомбанка банкротом, сообщается на сайте регулятора.