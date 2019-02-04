Бывший глава банка «ФК Открытие» Евгения Данкевича объявили в розыск за растрату 34 млрд рублей. Об этом в интервью газете «Коммерсант» сообщил заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

Как уточнил Краснов газете, следствием было установлено, что летом 2017 года, будучи председателем правления банка, Данкевич вступил в преступный сговор с не установленными руководителями компаний «01 Групп» и «01 Групп финанс», являвшихся заемщиками «Открытия». Заемщики организовали выпуск и размещение на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей.

«По версии следствия, зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины от их номинала, Данкевич дал указание об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 миллиарда рублей, «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии». Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 миллиарда рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», — рассказал он.

Помимо этого, Краснов добавил, что в производстве следователей центрального аппарата СКР находится 61 уголовное дело, возбужденное в отношении владельцев и топ-менеджеров различных банков.