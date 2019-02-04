Банк Литвы намерен в 2019 году выпустить первую в мире цифровую нумизматическую монету LBCoin, чтобы протестировать лежащую в основе криптовалют технологию, заявил член правления финрегулятора Мариус Юргилас.

По его словам, монета будет выпущена ограниченным тиражом и сможет быть использована как платежное средство, но вряд ли будет применяться для проведения платежей, так как ее ценность выше номинала, сообщает Anycoin .

Таким образом в банке хотят «оживить» нумизматику и привлечь к ней молодежь за счет игрового элемента.