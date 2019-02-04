В понедельник на площадках в Азии доллар торгуется к большинству валют в плюсе, нефть – в небольшом минусе, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

«Динамика рубля будет зависеть от нефтяного рынка. Ситуация в Венесуэле накаляется. Ряд стран Европы требуют проведения новых президентских выборов. Президент США Дональд Трамп пугает Николоса Мадуро применением американских вооруженных сил. Венесуэльский президент Николас Мадуро, в свою очередь, отверг требования о проведении новых выборов. На этом фоне нефтяные котировки могут пробить сопротивление на отметке 63 доллара за баррель и устремиться к уровню 64 доллара за бочку», - поясняет он.

«По паре доллар/рубль продолжаю придерживаться нисходящего тренда с целями на уровнях 65,07 рубля и 64,78 рубля за доллар США. На мировом валютном рынке пара евро/доллар снижается, поэтому от пары евро/рубль ожидаю падения до уровня 74,70 рубля, но ослабление ниже 74,50 рубля за евро пока не рассматриваю», - прогнозирует Антонов.

По мнению аналитика Алор Брокер Алексея Антонова, возможно, рынок поддержит небольшое ослабление рубля.

«На прошлой неделе российская валюта так и не решилась штурмовать отметку 65 рублей за доллар и откат в район 66 вполне вероятен», - комментирует аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергея Козловского, российская валюта консолидируется в ожидании начала регулярных покупок валюты Минфином в этом месяце.

«Ожидаемый дневной диапазон движения для доллара США составляет 64,8-66,2 рубля, для европейской валюты — 74,3-75,8 рубля. В течение всей недели активность на валютном рынке может быть понижена в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. Вероятнее всего регулятор не принесет сюрпризов и сохранит ставку на уровне 7,75%», - предполагает старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.