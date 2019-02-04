Сенат американского штата Вайоминг утвердил закон, который позволит рассматривать криптовалюты в тех же категориях, что и фиатные деньги, в их юрисдикции, говорится в документе, опубликованном на сайте местных законодательных инициатив.

Согласно ему, все цифровые активы подразделяются на три категории: цифровые потребительские активы, цифровые ценные бумаги и виртуальные валюты. При этом любой из них, считается невещественным личным имуществом, как и фиатные деньги. Security-токены при этом приравниваются к ценным бумагам и инвестиционному имуществу, а виртуальные валюты - к деньгам, сообщает Ttrcoin .

Также банки наделяются правом «предоставлять кастодиальные услуги для цифровых активов», подпадающих под новую классификацию.