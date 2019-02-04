В среднем базовая процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт и составит максимально 7,3% годовых по вкладу «Просто накопить» при открытии на срок 370 дней.

Доход по вкладам можно увеличить, если воспользоваться дополнительными опциями. При открытии вклада через мобильное приложение или интернет-банк «Ак Барс» Онлайн процентная ставка увеличивается на 0,15 процентных пункта. Оформление одного из партнерских продуктов «Ак Барс» Банка предоставляет +0,20% к базовой процентной ставке.

Пенсионеры и владельцы действующей «Карты Долголетия» получают дополнительно +0,30% по вкладу.

Ознакомиться с новыми условиями открытия вкладов можно по ссылке . Срочные вклады, открытые до 4 февраля 2019 года, действуют на прежних условиях.