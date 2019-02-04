Абсолют Банк с 4 февраля начал сбор и передачу биометрических данных физических лиц в Единую биометрическую систему (ЕБС) в рамках госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщили в пресс-службе финучреждения.



«С 4 февраля Абсолют Банк приступает к сбору биометрических данных в 17 регионах присутствия в рамках масштабного национального проекта по созданию единой биометрической системы (ЕБС). Теперь сдать свои биометрические данные сможет любой гражданин РФ в региональных отделениях Абсолют Банка в Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Екатеринбурге, Казани, Омске, Новосибирске, Воронеже, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Перми, Пензе, Саратове, Тюмени, Воронеже, Архангельске, Королеве», — отмечается в релизе.



Процедура снятия биометрических образцов занимает несколько минут — сотрудник банка в отделении проводит фотосъемку клиента и запись голоса. Клиенту необходимо предоставить два документа: паспорт гражданина РФ и СНИЛС, пояснили в Абсолют Банке.