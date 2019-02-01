Телефон с криптозащитой «Круиз-К» начал поставляться серийно, его стоимость — порядка 85 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе концерна «Автоматика» (входит в Ростех).



«В розницу, если имеется в виду продажа частному лицу, его купить невозможно. Юридическому лицу можно продать любое количество — от одной штуки», — отметил собеседник агентства.

По его словам, на данном аппарате установлена операционная система реального времени собственной разработки — очень жесткая и сильно урезанная в целях информационной безопасности. «Благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау наших разработчиков аппарат невозможно взломать и прослушать», — добавил представитель «Автоматики».

Концерн «Автоматика» специализируется на информационной безопасности, разработке и производстве технических средств и систем засекреченной связи, защищенных информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.