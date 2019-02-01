Российские автодилеры прогнозируют рост цен на машины в текущем 2019 году на 12%, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Уже в самом начале года продавцы авто провели традиционную корректировку прайс-листов. Как сообщал сайт «Цена Авто», большая часть производителей уже успела поднять цены своей продукции в пределах 5%. Однако участники авторынка, опрошенные «Автостатом», предупреждают, что это не последнее подорожание в 2019 году. Цены будут расти даже в условиях падения спроса.

Как рассказал агентству генеральный директор дивизиона «Химки» ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Гопкало, все последующие изменения в ценах на машины можно прогнозировать на время стабилизации рынка либо на конец II квартала. Причиной этому послужило в том числе и ослабление российской валюты из-за вступления в силу новых санкций США.

Также значительно вырастут цены у производителей, у которых нет сборочных конвейеров на территории РФ.

На цены будут влиять и рост НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты.

Ежегодное обновление модельного года у автоконцернов, а также рост цен на комплектующие тоже приводят к росту стоимости машин.

«Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен», — рассказал операционный директор компании «Авилон» Алексей Гуляев.

В ГК «Прагматика» считают, что цены на машины в России по итогам 2019 года в целом могут вырасти от 10% до 12%.