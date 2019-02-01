Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин предпочитает отдыхать на курортах страны, в том числе в Крыму и Краснодарском крае. Об этом министр рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».



«И в Крым езжу, и в Краснодарский край. Вообще люблю попутешествовать по стране», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о выборе места для отпуска.



Вопросы развития туризма обсуждались на прошедшем заседании правительства, которое провел президент России Владимир Путин. Одним из докладчиков стал министр экономического развития, который вернулся в Москву с форума в Давосе.