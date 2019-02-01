Корпорация Tesla может стать банкротом уже в марте — ей необходимо выплатить порядка 1 млрд долларов по облигациям, однако средств в компании нет. Эксперты не исключают, что в Tesla объявят дефолт по облигациям с последующим банкротством.

Осуществление выплат ожидается 1 марта, сумма долга составляет 920 млн долларов. Аналитики подсчитали, что у детища Илона Маска средств хватит только для оплаты половины этой суммы.

Оставшаяся задолженность, скорее всего, будет гаситься акциями. Однако трейдеры скептически смотрят на рост акций компании в краткосрочной перспективе.

«Учитывая волатильность акций, их стоимость окажется в районе 360 долларов за единицу к началу марта», — рассказал Bloomberg старший портфельный менеджер инвестфонда Aegon Asset Management Крис Хартман.