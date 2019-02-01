Четырехдневка и сокращение рабочих часов осчастливят трудящихся, принесут пользу компаниям и мировой экономике, поэтому нужно перейти к такому формату поскорее. Так считают эксперты, выступавшие на Экономическом форуме в Давосе в январе 2019 года, пишут «Известия» .

В большинстве развитых и развивающихся стран законодательно принята пятидневная, 40-часовая рабочая неделя с нагрузкой по 8 часов в день. На форуме в Давосе обсуждалась опция сократить не только количество рабочих дней в неделе, но и пропорциональное количество часов (с сохранением той же зарплаты).

Идея четырехдневки не является новой: она уже исследовалась учеными и испытывалась бизнесом. Так, Адам Грант, психолог из Уортонской школы бизнеса (США), подчеркивает, что концепция четырехдневки уже с честью прошла различные испытания. «Некоторые добросовестные эксперименты показали, что уменьшение рабочих часов позволяет людям лучше фокусироваться на работе. Результат такой же, а зачастую даже с более высоким качеством и креативностью. Они [сотрудники] также более лояльны к организациям, которые готовы дать им более гибкий подход к планированию своего досуга», — заявил выступавший на экономическом форуме специалист.

Экономист и историк Рутгер Брегман, также взявший слово в Давосе подчеркивает, что более короткая рабочая неделя — совершенно неноваторская мысль, а, скорее, хорошо забытая старая. «Десятилетиями вплоть до 1970-х годов ведущие экономисты, философы, социологи верили, что мы будем работать все меньше и меньше», — напоминает Брегман. Он приводит в пример Генри Форда и других крупных капиталистов былых времен, которые уже в 1920-е и 1930-е годы экспериментировали с сокращением рабочих часов и получали позитивные результаты.

Мнение специалистов подтверждается несколькими исследованиями и экспериментами, результаты которых свидетельствуют: четырехдневка делает работников более счастливыми и эффективными.

Базирующаяся в Новой Зеландии компания Perpetual Guardian занимается управлением трастами и недвижимостью. В 2018 году руководство фирмы решило протестировать четырехдневную рабочую неделю на своих 240 сотрудниках: количество часов было уменьшено с 40 до 32. Тестирование режима продолжалось два месяца. Результаты так впечатлили Perpetual Guardian, что компания решила перейти на четырехдневку на постоянной основе.

За успехами Perpetual Guardian наблюдали в Оклендском технологическом университете. Сотрудники Perpetual Guardian поделились с исследователями своими впечатлениями. По их словам, стало получаться проводить больше времени с семьей, чаще заниматься фитнесом и готовить дома, проще находить силы для хобби. В понедельник белые воротнички возвращались к мониторам более свежими и энергичными. Им было проще сосредоточиться на обязанностях.

«В результате перехода с пятидневной рабочей недели на четырехдневную итоговая производительность не изменилась», — отметили в Оклендском технологическом университете. То есть за четыре дня сотрудники успели выполнить все то же, что ранее занимало на день больше.

Аналогичный результат получили в 2016 году в Швеции. Правда, в городе Гетеборге сокращали не количество рабочих дней, а только их длительность — до шести часов. Работники успевали выполнять свои обязанности: люди оказались вполне способны сконцентрироваться на задачах и потратить меньше времени, чтобы уйти с работы пораньше.

По мнению экспертов, при укороченной неделе люди будут меньше болеть, что снизит издержки предприятий. Например, по британской статистике, 12,5 млн трудодней безвозвратно теряются каждый год из-за нетрудоспособности, связанной с депрессиями, тревожными расстройствами и стрессовыми состояниями. В 44% случаев причиной болезни становится избыточная рабочая нагрузка.



Работать меньше экологично и экономично. Компания меньше тратит электричество, воду, а ее работники на два раза в неделю реже пользуются транспортом. Фирма на четырехдневке вносит свой вклад в борьбу с изменениями климата, оставляя меньший углеводородный след.

Мужчины, которым предоставлен трехдневный уикенд, более склонны вовлекаться в домашние дела, совместные семейные развлечения. Длинные выходные разгружают женщин и укрепляют семью, говорят эксперты..