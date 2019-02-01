Новое поколение предпринимателей сформировалось в России, заявил журналистам в субботу бизнес-обмудсмен РФ Борис Титов на пресс-конференции, посвященной объявлению шорт-листа премии «Немалый бизнес».

«В стране выросла совершенно новая социальная группа, это группа нового поколения бизнеса. Этот бизнес отличается от бизнеса, который стартовал в конце 1980-х годов, в 1990-е годы», — сказал он.

По его словам, современные предприниматели начинают с обучения, они изучают современные практики менеджмента, управления, а также бизнесмены более устойчивы психологически и более креативны.

«Они открыты всему новому с точки зрения знаний, технологий, тех правил, которые существуют для всего бизнеса в мире. Они хорошо с ними знакомы <...> Государство увидело это и сегодня оказывает содействие, связывает будущее экономики с этим новым поколением предпринимателей в России», — пояснил он.