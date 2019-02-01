Goldman Sachs приостановил выплату многомиллионных премиальных за 2018 год бывшему генеральному директору этого американского банка Ллойду Бланкфейну в связи со скандалом вокруг малайзийского государственного инвестиционного фонда 1MDB. Как сообщила газета The Wall Street Journal, такое решение принял в пятницу совет директоров Goldman Sachs.

Совет директоров заморозил выплаты бонусов до завершения внутреннего расследования, цель которого — установить, насколько Бланкфейн и его подчиненные были осведомлены о роли бывшего председателя правления филиала этого банка в Юго-Восточной Азии Тима Лейсснера в незаконных сделках с облигациями 1MDB. По информации газеты, расследование может привести к изъятию у Бланкфейна и топ-менеджеров бонусов, начисленных за несколько предыдущих лет.

Бланкфейн оставил посты гендиректора и председателя совета директоров Goldman Sachs осенью прошлого года. Новым гендиректором банка 1 октября стал Дэвид Соломон. Он в середине января — что случается крайне редко — официально принес извинения Малайзии за деяния Лейсснера.

Правоохранительные органы Малайзии и США предъявили бывшим сотрудникам Goldman Sachs Лейсснеру и Роджеру Нг Чонг Хва, а также бывшим служащим 1MDB обвинения в легализации средств, похищенных из этого фонда. Лейсснер признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег и в сговоре с целью нарушения американского закона о борьбе с коррупцией за рубежом. По сообщению газеты The Wall Street Journal, бывший банкир должен будет заплатить штраф в размере 43,7 млн долларов.

Скандал с фондом 1MDB разразился в 2015 году, когда появилась информация о его убытках в размере 11 млрд долларов, при этом иностранные СМИ писали, что не менее 4,5 млрд долларов оказались в распоряжении Наджиба Разака, занимавшего в то время пост премьер-министра Малайзии. Проведенное расследование не обнаружило состава преступления, виновных не нашли. Следствие возобновилось после победы на выборах в Малайзии оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом. Бывшему главе правительства Наджибу Разаку предъявили обвинения по 40 эпизодам, связанным с получением взяток, отмыванием денег, хищениями в особо крупных размерах и другими правонарушениями.