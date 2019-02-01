Универсальная лицензия дает банку право проводить международные операции, создавать филиалы на территории иностранного государства и в целом предоставляет более широкий спектр банковских услуг. С 2018 года и по настоящее время ЮНИСТРИМ, оператор одноименной системы денежных переводов, поддерживает свой уставной капитал на уровне выше одного миллиарда рублей, что является одним из условий получения статуса универсального банка.

«Соответствие требованиям по универсальной лицензии необходимо Юнистрим для дальнейшего успешного развития, — отметил председатель совета директоров Банка Гагик Закарян. — Подобная лицензия способствует созданию лучших банковских продуктов и ведет к обеспечению всех сегментов нашего бизнеса надежными и качественными услугами».

Согласно сообщению регулятора — Банка России — ЮНИСТРИМ удовлетворяет требованиям, установленным частью четвертой статьи 11.2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».

ЮНИСТРИМ активно разрабатывает и внедряет сервисы онлайн- и бивалютных денежных переводов: в 2018 году оборот онлайн-сервиса Банка превысил четыре миллиарда рублей. На настоящий момент общие обороты системы ЮНИСТРИМ составляют 227 миллиардов рублей. По данным ЦБ РФ каждый третий трансграничный перевод из России в страны СНГ отправляют при помощи ЮНИСТРИМ. Доля этой системы по количеству денежных переводов на российском рынке составляет 30%. Банк находится под совместным контролем Гагика Закаряна и Георгия Пискова, которым принадлежит 100% акций.