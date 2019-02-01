Одной из технологических новинок банка ВТБ в 2019 году станет внедрение биометрической идентификации для своих акционеров. Об этом рассказал ТАСС руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

«В текущем году мы будем развивать свои мобильные приложения, добавим новую функцию, в частности по биометрии, по саморегистрации. Наши акционеры с их согласия сдавали биометрические данные. Сейчас, приходя на мероприятие, акционер может подойти к монитору, его идентифицируют по лицу и автоматически присвоят логин и пароль. Дальше он идет на собрание и может голосовать», — пояснил Хоткин.

Он добавил, что также нововведения есть и в процедуре голосования. «Мы планируем, что акционеру для голосования не надо нажимать кнопки, а [нужно] просто озвучить свой выбор голосом. В первую очередь это важно для людей, допустим, с ограничениями по зрению», — подчеркнул Хоткин.

В настоящее время у банка почти 122 тыс. акционеров практически из всех регионов страны.