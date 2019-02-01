Группа ВТБ реализовала проект по объединению банкоматных сетей с Запсибкомбанком, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь частные лица — владельцы карт ВТБ и Запсибкомбанка могут бесплатно снимать средства в любом банкомате обеих кредитных организаций.

В настоящее время общее количество АТМ ВТБ составляет порядка 15 тыс., Запсибкомбанка — более 620 банкоматов.



«Взаимная отмена комиссии позволит значительно повысить удобство обслуживания клиентов обоих банков, а также расширит число устройств для снятия денежных средств. Унификация этого сервиса является ярким примером положительного эффекта вхождения Запсибкомбанка в группу ВТБ», — отметил вице-президент, начальник управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях группы ВТБ Ильнар Шаймарданов.