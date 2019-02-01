Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу юристов мессенджера Telegram на решение о его блокировке в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Суд отказался передавать жалобу на рассмотрение в судебном заседании», — сказали в пресс-службе.

Роскомнадзор с середины апреля прошлого года осуществляет блокировку мессенджера Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Обосновывая свой иск в суде, Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян, поскольку через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей. Telegram подавал апелляцию, однако в июне Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке Telegram.