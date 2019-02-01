Специальное предложение распространяется на автомобили Peugeot и Citroёn 2018 года производства. На ряд моделей действует программа «Трейд-ин» с выгодой до 120 000 рублей.

Кроме того, при покупке автомобилей со специальными предложениями действуют выгодные кредитные условия от PSA Bank.

Так, например, переплата по кредиту PSA Bank на покупку Peugeot 408 и C4 Седан составит 0% на 3 года.

На все остальные автомобили: Peugeot 3008, 5008, Traveller CKD, Expert CKD и Citroёn C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, C3 Aircross, SpaceTourer CKD, Jumpy CKD, ставка по кредиту составит от 9%.

В дополнение к специальным кредитным условиям при покупке автомобиля с помощью кредита PSA Bank некоторые модели получают дополнительную выгоду в размере 20 000 рублей.

А также, PSA Finance делает выгодное предложение по лизингу со ставкой от 12,5% и авансе от 0%.

Специальное предложение на покупку новых автомобилей Peugeot и Citroёn 2018 года выпуска действует до 28 февраля 2019 года.

Подробности в официальных дилерских центрах Peugeot и Citroёn, а также на сайтах www.peugeot.ru и www.citroen.ru

Таблица, приведенная ниже, наглядно демонстрирует все преимущества специальных предложений.

* От 0% переплаты означает затраты клиента, связанные с приобретением нового Peugeot 408/Citroёn C4 Седан в кредит по продукту «Специальный» на срок 12-36 мес., c первоначальным взносом от 537 000 руб. (50% цены автомобиля 1 075 000 руб.), и процентной ставкой 5% годовых, достигаемые при предоставлении дилером специальной цены на автомобиль. Банк не определяет размер и порядок предоставления специальной цены. Не является офертой, расчет приблизительный. Предложение ограничено. Условия кредитования ООО «Банк ПСА Финанс РУС» по продукту «Специальный» для приобретения нового Peugeot 408: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 50 тыс. до 5 млн. руб., но не более 70% цены автомобиля. Процентная ставка: на срок 12 - 36 мес. – 5% годовых при первоначальном взносе (далее – ПВ) от 50% до 70%.

Условия кредитования ООО «Банк ПСА Финанс РУС» по продукту «Специальный» для приобретения нового Peugeot 3008, 5008, Traveller, Expert, Citroёn C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetourer, C3 Aircross, Spacetourer, Jumpy: валюта кредита – рубли РФ; сумма кредита от 50 тыс. до 5 млн. руб.,но не более 70% цены автомобиля. Процентная ставка: на срок 12 - 36 мес. – 9% годовых, на срок 48 -60 мес. - 10% при первоначальном взносе (далее – ПВ) от 25% до 70%.

Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля, оформление КАСКО и полиса страхования жизни заемщика обязательно. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, где сумма страховой премии зависит от выбранной программы и суммы кредита. Платежи по кредиту – ежемесячные, аннуитетные, списание денежных средств в погашение задолженности один раз в месяц.

Условия действительны на 28.01.2019 и могут быть изменены Банком. Подробности в салонах официальных дилеров и по телефону: 8 800 234 50 07, лицензия ЦБ РФ № 3481, 105120, Российская Федерация, город Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, 7 этаж, www.psabank.ru