Средний чек на АЗС с 1 по 25 января увеличился до 1,25 тыс. рублей, на 8%, по сравнению с аналогичным периодом в декабре 2018 года, пишут «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Такском».

Хотя стоимость 1 л бензина за этот период изменилась не очень значительно и в январе составила в среднем по стране 47 рублей. А вот по сравнению с началом прошлого года средний чек на АЗС увеличился на 14%. Продажи топлива за год упали на 12%, его цена выросла более чем на 10%.

Годовые данные о росте цен на бензин совпадают с официальной статистикой Росстата, который фиксировал их повышение в рознице на 9,6%. Этот показатель в два раза больше значения инфляции за 2018 год.

В «Такскоме» увеличение среднего чека на АЗС объясняют в том числе ростом продаж сопутствующих товаров, на которые приходится 40% оборота автозаправочных станций. Например, на кофе автомобилисты стали тратить на 20% больше — 130 рублей в среднем по стране.



Также в январе 2019 года вырос средний чек в супермаркетах и гипермаркетах — на 11%, до 750 рублей (в сравнении с декабрем 2018-го). Больше россияне стали тратить и в заведениях общепита — на 9%, в среднем до 1,2 тыс. рублей. Зато было зафиксировано снижение среднего чека в алкомаркетах — на 2%, до 519 рублей.



Это не значит, что алкоголь не подорожал. В «Такскоме» пояснили: уменьшение показателя связано с тем, что в декабре прошлого года россияне закупались спиртными напитками в ожидании праздников. В январе продажи пошли на спад и значение среднего чека снизилось.