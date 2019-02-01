Соучредитель PayPal Люк Носек заявил на панели Всемирного экономического форума в Давосе, что команда изначально хотела создать цифровую валюту, которая подобно криптовалюте была бы независимой от банков и правительств.

«Многие люди не знают этого, но первоначальная миссия PayPal состояла в том, чтобы создать глобальную валюту, независимую от вмешательства, вы их знаете, коррумпированных картелей банков и правительств, которые обесценивали свои валюты», - цитирует Носека Altcoin .

Компании помешало давление инвесторов, которые хотели как можно раньше вывести готовый продукт на рынок, пояснил он. В результате платежная система PayPal получилась слишком централизованной и привязанной к крупным финансовым учреждениям, таким как Visa, Mastercard и SWIFT, с необходимостью учитывать их интересы.