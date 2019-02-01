Специалисты в сфере кибербезопасности обнаружили, что на хакерских форумах и торрент-трекерах распространяют базу данных, которая содержит примерно 2,2 млрд уникальных логинов и паролей пользователей. Об этом пишет журнал Wired.

Ранее в январе сообщалось о том, что хакеры распространили в Интернете коллекцию из 773 млн адресов электронной почты и более 21 млн паролей. Тогда объем выложенных данных составил более 87 гигабайт. Wired назвал эту утечку персональных сведений одной из крупнейших. Специалист в сфере кибербезопасности Трой Хант сообщил, что это часть базы украденных данных пользователей под названием Collection #1.

Теперь, как пишет журнал, эксперты обнаружили новые части массива данных (Collections #2-5). Общий объем украденной информации составил 845 гигабайт. «Эксперты Института им. Хассо Платтнера в Потсдаме (Германия) выяснили, что общее количество [украденных данных] почти в три раза больше Collection #1», — отметил Wired.

Специалист в области кибербезопасности Крис Роуланд сообщил изданию, что эту базу данных скачивали более тысячи раз.

Отмечается, что база состоит из ранее украденных данных. Речь, в частности, идет об утечках в Yahoo, LinkedIn и Dropbox. Многие пароли были украдены несколько лет назад.