Оператор Штутгартской фондовой биржи в этот четверг объявил о запуске нового приложения Bison для торговли криптовалютами, разработаного подразделением биржи Sowa Labs, ставшем первым в Германии. В будущем компания намеревается подключить к нему пользователей и из других стран.

CEO Sowa Labs Улли Спанковски сообщил, что разработчики планируют зарабатывать на ценовом спреде, а за хранение активов будет отвечать Blocknox – еще одно подразделение Штутгартской биржи. Пополнение счета осуществляется в евро при посредничестве компании solarisBank. Торговля в Bison доступна 7 дней в неделю с 06:00 и до полуночи по местному времени, сообщает Ttrcoin .

Спанковски пообещал, что в будущем приложение будет поддерживать круглосуточные торги и расширит спектр поддерживаемых криптовалют.

Сделки будут проходить через лондонскую биржу Bitstamp. В ближайшее время разработчики также намереваются подключиться к платформе Kraken. Штутгартская биржа надеется в перспективе организовать торговлю криптовалютами на собственной платформе.