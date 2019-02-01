Сбербанк планирует стать центром компетенций для застройщиков по вопросам изменения законодательства, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на форуме для участников рынка жилищного строительства.

«С 1 июля 2019 года изменится схема работы по долевому строительству. По проектам, соответствующим критериям правительства РФ по готовности объекта и количеству заключенных договоров с дольщиками, сохранится возможность финансирования за счет привлекаемых средств дольщиков. Остальные застройщики не смогут дальше пользоваться данным источником финансирования, так как средства будут задепонированы на счетах эскроу в банках. В этой ситуации возрастет необходимость привлечения банковского финансирования. Мы не просто готовы предоставлять такое финансирование — и у нас уже разработаны специальные отраслевые решения для этого, — но и планируем стать центром компетенций для застройщиков по вопросам изменения законодательства», - пояснил Попов.

Также на форуме отметили, что для покупателей процедура приобретения жилья останется прежней, за исключением того, что теперь такие сделки будут защищены. Изменения окажут наибольшее влияние на застройщиков, так как им придется вкладывать больше собственных средств и обращаться в банки за финансированием. Банки в ходе строительства будут контролировать целевое использование застройщиком кредитных средств.