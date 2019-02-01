Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», в 2019 году планирует заключить несколько контрактов общей суммой более 250 млн рублей на поставку российской системы защищенной видеоконференцсвязи, в 2020 году предприятие намерено удвоить этот показатель, заявил генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

По его словам, система, разработанная предприятием, - это не «классическое приложение», подобное современному Skype, а решение для B2B и B2G рынков, больше похожее на Skype for Business, сообщает ТАСС .

Как пояснил Кабанов, система состоит из сервера многоточечной видеоконференцсвязи IVA AVES и его модификации для организации защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, аппаратно-программных кодеков IVA LARGO и мобильных клиентских приложений. Данное комплексное решение уже установлено и работает на предприятиях радиоэлектронного кластера «Ростеха» и в самой госкорпорации.

Также компьютерная клиентская (B2C) версия российской системы защищенной видеоконференцсвязи для операционных систем семейства Windows и Linux находится в стадии разработки и будет доступна на рынке в конце 2019 года.