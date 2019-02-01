Российские банки с февраля начнут переводить выплаты военных пенсионеров и пенсионеров силовых и правоохранительных структур на карту «Мир». Процесс их перехода на национальную платежную карту будет завершен до 1 июля 2020 года.

Соответствующее постановление правительства вступает в силу 1 февраля 2019 года, поясняет РИА Новости.

Переводу на карту «Мир» подлежат пенсии и иные соцвыплаты для россиян, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических и психотропных средств, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Национальной гвардии РФ, и их семей.

«Для перевода военных пенсионеров будут действовать те же нормы законодательства, которыми регулируется перевод пенсионных и иных социальных выплат на карты «Мир». Выпуск и обслуживание карт «Мир» для военных пенсионеров будет бесплатным», — сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт — оператора платежной системы «Мир» .

Для тех военных пенсионеров, которые сейчас получают пенсии на карты международных платежных систем, по мере истечения срока их действия будут перевыпускаться карты «Мир». Кроме того, у них будет возможность получать пенсию наличными либо на счет, к которому не привязана карта.



Сбербанк планирует перевести всех своих клиентов — военных пенсионеров на карты «Мир» в обозначенные законом сроки, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка. В банке ВТБ сказали, что на сегодняшний день выдано более 9,6 млн карт «Мир». Банк выпускает такие карты с июля 2017 года для всех пенсионеров, обратившихся для оформления пенсионной карты. Таким образом, к 1 июля 2020 года все карты для данной категории перейдут на национальную платежную систему «Мир».