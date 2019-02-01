Промсвязьбанк открыл новое отделение в Чите, офис расположен по адресу: ул. Ленинградская, д. 36, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Несмотря на то, что офис ориентирован на обслуживание военнослужащих и сотрудников ОПК, клиентам доступен полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, работает ипотечный центр , выделенная зона для обслуживания сегмента состоятельных клиентов, а также зона самообслуживания, работающая в режиме 24/7», — говорится в релизе.



Режим работы офиса «Забайкалье»: для физических лиц с понедельника по пятницу — с 8:00 до 19:00, в субботу — с 9:00 до 18:00 (без перерыва); для юридических лиц с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00 (без перерыва), суббота и воскресенье — выходные дни.