АО Банк ЦентрКредит (Казахстан) и компания Intersoft Lab названы победителями конкурса сообщества ИТ-директоров России Global CIO в номинации «Лучший региональный проект. Ближнее зарубежье». Партнеры получили награду за реализацию проекта автоматизации процессов финансового планирования на основе прогнозной аналитики.
30 января 2019 года на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Проект года: выбор ИТ-директоров» Банк ЦентрКредит и компания Intersoft Lab были названы победителями в номинации «Лучший региональный проект. Ближнее зарубежье». Конкурс «Проект года» проводится ежегодно с 2012 года официальным сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ. В 2018 году на суд ИТ-директоров было представлено более 200 ИТ-проектов в свыше 30 отраслевых и профессиональных номинациях.
Для участия в конкурсе был заявлен проект Банка ЦентрКредит и компании Intersoft Lab по автоматизации финансового планирования с применением прогнозной аналитики, реализованный с февраля по сентябрь 2018 года. Проект включал модернизацию методики финансового планирования и ее автоматизацию с помощью приложения «Финансовое планирование», функционирующего на основе эксплуатируемой банком с 2004 года СРМ-платформы «Контур» производства Intersoft Lab.
В результате проекта в банке создана новая методология финансового планирования и регламент взаимодействия участников бюджетного процесса, обеспечена автоматизация процессов планирования и обучение специалистов, успешно проведена бюджетная кампания 2019 года, и в сжатые сроки сформирован финансовый план с детализацией до уровня сегментов, банковских продуктов и структурных подразделений. В подготовке финансового плана приняли участие сотрудники Департамента планирования и финансов (планирование целевых показателей «сверху»), бизнес-групп и филиалов банка (оппонирование к достижимости целей и планирование «снизу»). Всего к системе подключено 150 рабочих мест в головном офисе и 18 филиалах банка.
Существенное сокращение сроков проведения бюджетной кампании достигнуто за счет автоматизации таких дата- и ресурсоемких процессов как прогнозирование состояния текущих портфелей на базе исторических данных по договорам, собранным в хранилище СРМ-системы, и «новых» бизнесов на основании установленных целей, а также за счет оперативного согласования целевых показателей и версий планов участниками планирования и автоматической консолидации функциональных планов в единый финансовый план банка.
Алия Нурмашева, Начальник управления аналитической информации и управленческого учета, АО Банк «ЦентрКредит»:
«Использование прогнозирования при планировании было обязательным условием реализации проекта. Новый инструментарий позволяет соотносить целевые показатели эффективности с текущими портфелями и прогнозами развития новых бизнесов, учитывать влияние на финансовый результат изменений в поведении клиентов, особенностей регионов и других факторов. Это дает банку новое уникальное качество принятия управленческих решений».
Источник: Компания Intersoft Lab
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