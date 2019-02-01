30 января 2019 года на торжественной церемонии подведения итогов конкурса «Проект года: выбор ИТ-директоров» Банк ЦентрКредит и компания Intersoft Lab были названы победителями в номинации «Лучший региональный проект. Ближнее зарубежье». Конкурс «Проект года» проводится ежегодно с 2012 года официальным сообществом ИТ-директоров Global CIO при поддержке Союза Директоров ИТ. В 2018 году на суд ИТ-директоров было представлено более 200 ИТ-проектов в свыше 30 отраслевых и профессиональных номинациях.

Для участия в конкурсе был заявлен проект Банка ЦентрКредит и компании Intersoft Lab по автоматизации финансового планирования с применением прогнозной аналитики, реализованный с февраля по сентябрь 2018 года. Проект включал модернизацию методики финансового планирования и ее автоматизацию с помощью приложения «Финансовое планирование», функционирующего на основе эксплуатируемой банком с 2004 года СРМ-платформы «Контур» производства Intersoft Lab.

В результате проекта в банке создана новая методология финансового планирования и регламент взаимодействия участников бюджетного процесса, обеспечена автоматизация процессов планирования и обучение специалистов, успешно проведена бюджетная кампания 2019 года, и в сжатые сроки сформирован финансовый план с детализацией до уровня сегментов, банковских продуктов и структурных подразделений. В подготовке финансового плана приняли участие сотрудники Департамента планирования и финансов (планирование целевых показателей «сверху»), бизнес-групп и филиалов банка (оппонирование к достижимости целей и планирование «снизу»). Всего к системе подключено 150 рабочих мест в головном офисе и 18 филиалах банка.

Существенное сокращение сроков проведения бюджетной кампании достигнуто за счет автоматизации таких дата- и ресурсоемких процессов как прогнозирование состояния текущих портфелей на базе исторических данных по договорам, собранным в хранилище СРМ-системы, и «новых» бизнесов на основании установленных целей, а также за счет оперативного согласования целевых показателей и версий планов участниками планирования и автоматической консолидации функциональных планов в единый финансовый план банка.

Алия Нурмашева, Начальник управления аналитической информации и управленческого учета, АО Банк «ЦентрКредит»:

«Использование прогнозирования при планировании было обязательным условием реализации проекта. Новый инструментарий позволяет соотносить целевые показатели эффективности с текущими портфелями и прогнозами развития новых бизнесов, учитывать влияние на финансовый результат изменений в поведении клиентов, особенностей регионов и других факторов. Это дает банку новое уникальное качество принятия управленческих решений».

Источник: Компания Intersoft Lab