Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело по факту хищения 600 млн рублей руководителями Пробизнесбанка. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух лиц, обвиняемых по части 5 статьи 33, части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — в пособничестве в хищении, совершенном путем присвоения, в особо крупном размере.

Как полагает следствие, фигуранты причастны к присвоению принадлежащих Пробизнесбанку 600 млн рублей, совершенному в мае — июне 2015 года руководителями данного банка и иными лицами.

С целью хищения был заключен мнимый агентский договор об оказании банку услуг. По данному соглашению деньги были перечислены на счета аффилированных с соучастниками организаций.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников преступления продолжается.