Минфином России разработан новый механизм оздоровления региональных финансов. Речь идет о возможности продления исполнения бюджетной меры принуждения, связанной с нарушением субъектами РФ условий предоставления (расходования) из федерального бюджета межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, на срок более одного года, указано в материалах ведомства.

Как напоминают в Минфине, до 2019 года в случае применения бюджетных мер принуждения задолженность региона перед федеральным бюджетом по межбюджетным трансфертам и бюджетным кредитам, использованным с нарушением условий их предоставления, должна была погашаться за один календарный год. Теперь появилась возможность продлить срок возврата на пять лет.

В ведомстве поясняют, что сама по себе бюджетная мера принуждения предполагает бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из федерального бюджета региону. В случае значительных объемов возврата бюджетных средств такой подход в рамках одного календарного года неизбежно содержит риски своевременного исполнения обязательств региона. Поэтому и возникла необходимость предусмотреть возможность возврата суммы бюджетной меры принуждения в срок до пяти лет. Но сам процесс возврата должен сопровождаться обязательствами региона, на основании которых и будет принято решение о рассрочке.

Такое решение может быть принято, если сумма, подлежащая бесспорному списанию, превышает 5% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ на текущий финансовый год и предусмотренного для этого региона объема дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Только руководитель региона вправе обратиться к председателю правительства РФ с просьбой о продлении срока исполнения бюджетной меры принуждения, чтобы он составлял более одного года, подчеркивают в Минфине.

При этом регион должен пойти на заключение соглашения с федеральным центром, предусматривающего ряд обязательств, например организацию исполнения своего бюджета через территориальный орган Федерального казначейства. Кроме того, по соглашению регион обязан передать территориальному органу Федерального казначейства функции по учету бюджетных обязательств и санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств регионального бюджета.

Должна быть установлена очередность списания денежных средств из регионального бюджета. При этом недопустимо проведение кассовых выплат по расходным обязательствам субъекта РФ, не включенным в перечень первоочередных платежей. Региональный бюджет и внесение в него правок должны согласовываться с Минфином России.

Одновременно к региональному бюджету должны применяться и другие меры оздоровления. Это казначейское сопровождение авансовых платежей по государственным контрактам, возврат в счет задолженности дотаций бюджету субъекта РФ за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала и дотаций, стимулирующих рост налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Также будет вводиться запрет на финансовое обеспечение за счет средств регионального бюджета капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, кроме случаев, когда в целях софинансирования из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты.

Отдельно в правилах подчеркивается необходимость ежегодного сокращения объема госдолга субъекта РФ в номинальном выражении.



«Пока прецедента введения таких мер нет. Решение о продлении меры бюджетного принуждения на срок до пяти лет будет приниматься председателем правительства Российской Федерации», — указывают в Минфине.