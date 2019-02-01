Минэкономразвития представит в середине февраля прогноз по ключевым показателям, в том числе инфляции, экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

«Прогноз, я думаю, в феврале мы дадим. Базовые цифры, на которых мы начнем работу над новым бюджетом. Не весь прогноз: весь прогноз будет в апреле, но некие базовые индикаторы — в виде инфляции на три года, роста (ВВП. — Прим. ред.), основные такие. … Самые-самые ключевые показатели — вот это, в середине февраля у нас уже будет готова оценка, по которой мы начнем работу над трехлетним бюджетом», — сказал Орешкин.

По его словам, ситуация с недельной инфляцией в РФ уже нормализовалась, хотя годовая инфляция еще может увеличиться.

«Сейчас и рубль покрепче стал, и ситуация со спросом стала помягче, поэтому ожидать, что будет какой-то рост инфляции в дальнейшем, пока не стоит. Понятно, что год к году она может еще увеличиваться, потому что база начала 2018 года очень низкая, но с точки зрения неделя за неделей — здесь ситуация уже нормализовалась и входит уже в плавное русло», — сказал Орешкин журналистам.

Он напомнил, что уже говорил о том, что пик ускорения инфляции в России пройден.

«То есть динамика явно пошла на спад. Понятно, что там где было, например, повышение по тарифам, там рост на 1,7% — это было запланировано, это уже полностью отражено в статистике», — добавил он.