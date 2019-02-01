На реализацию программы по развитию цифровой экономики в ближайшие пять лет выделят 1,8 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пленарной сессии форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии», передает ТАСС.

«В нашей стране цифровая программа является национальной моделью, она предусматривает создание всех компонентов экосистемы для роста цифровой экономики, — сказал он. — Финансирование программы, если говорить о деньгах (потому что с этого все начинают), мы запланировали. На ближайшие пять лет это порядка 1 триллиона 800 миллиардов рублей — грубо говоря, в районе 30 миллиардов долларов».

Премьер пояснил, что часть этих денег будет выделена из федерального бюджета, часть — из внебюджетных источников.

На форуме Медведев также рассказал, что правительство РФ утвердит не менее 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и госкомпаний в ближайшие три года.

«Мы сосредоточили внимание на внедрении цифровых технологий, тем самым создав основу для успешного продвижения ключевых проектов на евразийской территории, — заявил он. — Мы стимулируем спрос на цифровизацию, в ближайшие три года должны быть утверждены не менее 30 стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с госучастием».

Российский премьер напомнил, что восемь-девять лет назад крупные госкомпании «приходилось толкать в спину и заставлять вкладывать деньги в НИОКР», а большая часть инноваций в то время приобреталась за границей. Сейчас же, по его мнению, обстановка совершенно иная и все госкорпорации самостоятельно инвестируют в развитие новых технологий. Медведев отметил и усилия, предпринимаемые для модернизации управленческой среды. В частности, он упомянул о создании Министерства цифрового развития и выразил надежду, что это будет «не просто перелицовкой бывшего Министерства связи», а приведет к изменению идеологии развития всей коммуникационно-цифровой сферы.

Медведев также сообщил, что Россия выстроила фундамент совместной работы по цифре с партнерами в ЕАЭС. Восемь проектов уже были отобраны Евразийской экономической комиссией, а около 20 находятся на стадии проработки. Партнерам по ЕАЭС было предложено сосредоточить работу на четырех первоочередных интеграционных проектах, два из которых могут быть реализованы в рамках цифровой повестки. Речь идет создании евразийских интернет-ресурсов в сфере образования, науки, культуры и туризма, а также о цифровой платформе для малого и среднего бизнеса.

В числе прочего Медведев высказался против избыточного нормативного регулирования в цифровой сфере.

«Мое мнение, хотя я человек с юридическим образованием и юридическим мышлением, — конечно, нормативные акты в сфере «цифры» нужны, но здесь нельзя перестараться», — сказал российский премьер.

Он предложил подумать о том, продуктивно ли, например, «давать жесткое определение того, что такое блокчейн, вообще возможно это или нет». «Как только мы что-то погружаем в нормативные рамки, мы тем самым делаем это явление более косным», — подчеркнул премьер. «Поэтому мы не должны «запирать» творчество избыточным нормативным регулированием», — заключил Медведев.



Он также считает, что нормативное регулирование в цифровой сфере «по возможности должно быть международным».