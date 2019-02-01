Россиянин, обвиняемый в изготовлении поддельных банковских карт, экстрадирован из Литвы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

«По версии следствия, в феврале 2015 года в городе Воронеж Антонов в составе организованной группы, подготовил необходимые для изготовления поддельных платежных карт материалы и оборудование. Затем он изготовил не менее 32 основ платежных карт высокого качества. С декабря 2015 года по январь 2016 года, находясь в Белоруссии, он использовал их и получил в банкоматах денежные средства. Все поддельные платежные карты были задержаны банкоматами и переданы сотрудниками кредитных учреждений в правоохранительные органы», — говорится в релизе.

Позже мужчину объявили в международный розыск. В октябре 2018 года ведомству удалось добиться принятия решения о его выдаче.

В сопровождении спецконвоя обвиняемый доставлен в Москву.