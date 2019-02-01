Представители канадской криптобиржи QuadrigaCX заявили, что обратились за обеспечением защиты от требований кредиторов в Верховный суд провинции Новая Шотландия и попросили на предварительном слушании 5 февраля уполномочить аудиторскую компанию Ernst & Young на проведение независимого мониторинга процедуры.

«В последние недели мы много работали над проблемой ликвидности, в том числе пытались определить местонахождение наших криптовалютных резервов, размещенных на холодных кошельках, и обезопасить их, что необходимо для поддержания балансов по клиентским депозитам в криптовалюте, а также искали финансовое учреждение, которое сможет принять адресованные нам банковские траты. К сожалению, эти усилия оказались безуспешны», – цитирует Anycoin QuadrigaCX.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, ранее QuadrigaCX объявила о прекращении деятельности для проведения технических работ.