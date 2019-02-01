Криптовалютная биржа Южной Кореи UPbit планирует запустить торговую площадку в Индонезии. По мнению генерального директора UPbit Алекса Кима, выход на новый растущий рынок будет способствовать дальнейшему развитию компании.

Для привлечения клиентов на новом рынке UPbit намерена провести эирдроп — 2500 первых зарегистрированных пользователей новой площадки получат по 100 токенов ICON (ICX), что по текущему курсу составляет около 19 долларов, сообщает Anicoin .

Чтобы принять участие в программе, пользователь должен обладать правом торговать на бирже в соответствии с местным законодательством и пройти процесс проверки KYC.