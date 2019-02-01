Страховая компания Coface запустила интерактивный онлайн-сервис Business Finder, с помощью которого пользователи могут выгружать информацию о предприятиях из крупнейшей базы бизнес-данных по странам Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ).

Клиенты Coface могут также обновлять и расширять контактную базу и анализировать рынки и конкурентов. Все организации в базе Business Finder прошли кредитную проверку Coface, говорится в сообщении компании.

Также сервис позволяет отфильтровать базу компаний по местоположению, виду деятельности, ключевым финансовым показателям, импортной / экспортной деятельности и другим. При этом файл с данными доступен для загрузки сразу после оформления заказа.

Доступ к Business Finder осуществляется через InfoICON – онлайн-платформу, объединяющую все информационные сервисы Coface.