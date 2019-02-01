Крупнейшая канадская криптовалютная биржа Coinsquare сократила число сотрудников на 27%. Из различных отделов уволены 40 человек, включая операционного директора Роберта Мюллера и финансового менеджера Кена Цанга.

До этого общий штат сотрудников в Coinsquare составлял около 150 человек, сообщает ForkLog .

По словам talent-менеджера Coinsquare Мартина Хаука, в последнее время непрерывно развивающееся криптовалютное пространство было очень нестабильным, непредсказуемым и многие компании приняли решение сократить штат. Coinsquare не стала исключением.