Криптовалютная биржа Zebpay намерена открыть пять офисов в Европе. Таким образом, в общей сложности торговая платформа станет доступна в 43 странах.

Сейчас Zebpay базируется на Мальте. Новые офисы появятся в Испании, Румынии, Словакии, Лихтенштейне и Литве, сообщает ForkLog .

Для европейских пользователей биржа проведет соревнование трейдеров. Каждому участнику будет выделено по 1000 евро на торговый счет сроком на 30 дней. По итогам соревнования 10 лучших трейдеров смогут сохранить средства на балансе. Те, кто не показали выдающихся результатов, но избежали убытков, получат по 100 евро за участие.