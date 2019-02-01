Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи заявила, что не снимет запрет на проведение ICO в стране, из-за того, что проекты продолжают нарушать установленные правила.

Как сообщает Anycoin , исследование результатов опроса FSS компаний, которые проводили первоначальное размещение токенов в зарубежных странах, показало, что проекты создавали фиктивные компании в Сингапуре, чтобы обойти запрет ICO в Корее, и собирали деньги у ее жителей. Об этом свидетельствовали официальные документы и маркетинговые материалы на корейском языке.

Опрос также показал, что некоторые ICO-проекты не раскрывали значимую для инвесторов информацию, в ряде случаев предоставлялись ложные сведения. В среднем цена токенов снизилась на 67,7% с момента выпуска, что продемонстрировало высокий риск подобных вложений для инвесторов, считает финансовый регулятор.