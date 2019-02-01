Согласно данным опроса, проведенного Службой финансового надзора (FSS), ряд ICO, якобы проводимых за границей, незаконно привлекал средства корейских инвесторов.
Комиссия по финансовым услугам (FSC) Южной Кореи заявила, что не снимет запрет на проведение ICO в стране, из-за того, что проекты продолжают нарушать установленные правила.
Как сообщает Anycoin, исследование результатов опроса FSS компаний, которые проводили первоначальное размещение токенов в зарубежных странах, показало, что проекты создавали фиктивные компании в Сингапуре, чтобы обойти запрет ICO в Корее, и собирали деньги у ее жителей. Об этом свидетельствовали официальные документы и маркетинговые материалы на корейском языке.
Опрос также показал, что некоторые ICO-проекты не раскрывали значимую для инвесторов информацию, в ряде случаев предоставлялись ложные сведения. В среднем цена токенов снизилась на 67,7% с момента выпуска, что продемонстрировало высокий риск подобных вложений для инвесторов, считает финансовый регулятор.
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