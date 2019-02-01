Рейтинговое агентство «Эксперт РА» пересмотрело рейтинг кредитоспособности банка «Финсервис» по новой методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruBBB-». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, следует из релиза агентства.



«Понижение рейтинга связано с изменением методологических подходов агентства в части ужесточения оценки конкурентных позиций и специализации банка, а также стратегических рисков бизнес-модели банка, при которой характерен крайне высокий уровень краткосрочных и низкодоходных компонентов, что существенно ограничивает потенциал для укрепления конкурентных позиций на банковском рынке в текущих экономических условиях», — отмечается в релизе.

По мнению «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при высоких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Банк «Финсервис» характеризуется приемлемым уровнем достаточности собственных средств (на 1 декабря 2018 года Н1.0=20,6%, Н1.1=11,7%, Н1.2=14%), что обуславливает устойчивость капитала к реализации крупных кредитных рисков (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.1 на 1 декабря 2018 года составил 17% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств), заключили аналитики.

