Отсутствие трендового движения на рынке криптовалют выгнало с рынка большинство спекулянтов, активизировавшихся в конце 2018 года, что положительно скажется на дальнейшем развитии индустрии в целом, заявил глава CoinList Энди Бромберг.

По мнению Бромберга, благодаря тому, что падение курса криптовалют несколько замедлилось, компании получили возможность уделить время разработке полезных сервисов и продуктов, сообщает ForkLog .

«Компаниям необходимо создавать продукты для потребителей, хотя это и тяжело, так как у разработчиков нет необходимого набора инструментов», — добавил глава CoinList.