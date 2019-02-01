Введение персонального кредитного рейтинга не отразится на общем объеме выдачи кредитов населению. Такое мнение высказал начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев, передает ТАСС.

С 31 января 2019 года вступили в силу поправки к федеральному закону «О кредитных историях», согласно которым заемщик сможет вместе с кредитным отчетом получить и свой кредитный рейтинг.

«Эта мера (персональный кредитный рейтинг) упрощает механизм оценки надежности партнера, а для физического лица вряд ли что-то изменится. И не сильно повлияет на объем кредитования физических лиц в будущем», — сказал Морев журналистам.

Он уточнил, что та или иная оценка заемщиков всегда существовала в банках и данный рейтинг послужит упрощению работы механизмов кредитных организаций в стране.

Ранее аналитики Объединенного кредитного бюро, оценившие рейтинги жителей российских регионов на основе данных о 77,7 млн граждан, когда-либо бравших кредит в банке или заем в микрофинансовых организациях, пришли к выводу, что сегодня высокий кредитный рейтинг имеет подавляющее большинство россиян. Банк России ведет консультации с участниками рынка для определения целесообразности присвоения персонального кредитного рейтинга на основе единой методики .



Персональный кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который уже активно используют банки и МФО при принятии решения о выдаче заемщику кредита. Модель кредитных бюро имеет определенный набор переменных, которые влияют на итоговый размер балла: наличие текущих и исторических просрочек по платежам, уровень долговой нагрузки заемщика, количество запросов его кредитной истории, ее глубина (чем она больше, тем лучше) и т. д. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заемщика. На самом деле для заемщика важен не столько конкретный балл, сколько интервал уровня риска, которому он соответствует (высокий, средний или низкий).