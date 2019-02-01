Чикагская биржа опционов (CBOE) повторно подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) оформленную по форме 19b-4 заявку на изменение правил, в результате одобрения которых она могла бы запустить биткоин-ETF через инвестиционную компанию VanEck и блокчейн-компанию SolidX.

Как сообщает Ttrcoin , заявка на необходимое изменение правил, изначально оформленная в июне прошлого года, была отозвана Cboe 22 января. В качестве причины такого решения CEO VanEck Ян Ван Эйк назвал опасения касательно вероятного отказа SEC, связанного в том числе с приостановкой работы американского правительства. «Мы решили не пытаться проскользнуть или сделать что-то подобное, а просто отозвать заявление и подать его повторно, когда SEC заработает снова», - заявил он.