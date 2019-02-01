Временная администрация Инкаробанка, назначенная приказом ЦБ в связи с отзывом у финучреждения лицензии, выявила признаки операций по выводу активов из кредитной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.



«Временная администрация по управлению АКБ «Инкаробанк» (АО), назначенная приказом Банка России от 31 октября 2018 года № ОД-2850 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования его финансового состояния установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем фиктивных сделок по отчуждению ценных бумаг и прав требований компании-нерезиденту с сомнительными источниками финансирования, а также путем приобретения неликвидных ценных бумаг компаний, имеющих сомнительную платежеспособность», — говорится в релизе.

По данному факту ЦБ обратился в правоохранительные органы.



По оценке временной администрации, стоимость активов Инкаробанка не превышает 146,4 млн рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 2,916 млрд рублей.

В декабре Арбитражный суд Москвы признал финучреждение банкротом. Конкурсным управляющим утверждено Агентство по страхованию вкладов.