Рост российской экономики в прошлом году может оказаться вблизи верхней границы прогнозного интервала Банка России — 1,5—2%. Эта оценка учитывает уточненные Росстатом в сторону повышения данные по объему строительных работ в 2018 году, отмечается в очередном комментарии «Экономика: факты, оценки, комментарии».

«Основные индикаторы производственной, инвестиционной и потребительской активности по итогам 2018 года показали умеренную динамику, в целом соответствующую прогнозу Банка России. Так, промышленное производство увеличилось на 2,9%, при этом наибольший рост отмечался в добыче полезных ископаемых — 4,1%. Основным фактором ускорения роста добычи нефти, газа, угля, а также ряда металлических руд стал внешний спрос», — говорится в документе.

Там отмечается, что прирост валового накопления основного капитала в 2018 году может оказаться несколько выше, чем прогнозировалось Банком России (1,5—2%), а темпы прироста расходов на конечное потребление домашних хозяйств — ближе к нижней границе прогноза (2,5—3%).

Прирост реальной заработной платы по итогам прошлого года — 6,8%, что близко к прогнозу Банка России (7—8%). Среднегодовой уровень безработицы составил 4,8% — минимальный показатель за всю историю наблюдений. Этому способствовал растущий спрос работодателей на рабочую силу, указывается в релизе регулятора.