Инфляционные ожидания населения РФ, бизнеса, профессиональных аналитиков в январе 2019 года продолжили плавный рост. Об этом говорится в очередном комментарии Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Рост ожиданий связан прежде всего с реакцией на налоговые и курсовые факторы инфляции, поясняет регулятор.

«При этом инфляционные ожидания населения, согласно опросу ООО «инФОМ», в январе текущего года впервые превысили показатель ощущаемой респондентами инфляции. Таким образом, участники опроса прогнозируют в будущем более высокую инфляцию, чем наблюдают сейчас. Основным фактором роста инфляционных ожиданий населения послужило ускорение фактической инфляции», — указывают в ЦБ.

Как уточняется в обзоре, в январе инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем до 10,4%.

Инфляционные ожидания предприятий в начале года также сохранили тенденцию к росту. Заметнее всего они выросли в оптовой и розничной торговле, что преимущественно связано с повышением НДС и динамикой курса рубля. В обрабатывающих производствах рост ценовых ожиданий в большей степени пришелся на предприятия, производящие продукцию для конечного потребления. В то же время ожидания роста цен предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, уменьшились на фоне снизившихся цен на нефть.



Прогнозы профессиональных аналитиков по инфляции продолжили корректироваться вверх, приближаясь к прогнозу Банка России. Тем не менее пока они все еще находятся ниже этого прогноза (4,5—5% против 5—5,5%). Инфляционные ожидания финансовых рынков в январе сохранились на повышенном уровне, немного снизившись по сравнению с предыдущим месяцем.