ЦБ РФ выпустил разъяснения в связи с вопросами кредитных организаций по оценке кредитного риска в случаях, когда в отношении их заемщиков или контрагентов — юридических лиц введены меры ограничительного характера со стороны иностранных государств. Информационное письмо об особенностях применения положения Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и положения от 23 октября 2017-го № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери» опубликовано на сайте регулятора.

Так, в целях применения положений № 590-П и № 611-П при классификации ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера юридических лиц — банковских заемщиков (контрагентов), финансовое положение, качество обслуживания долга или качество обеспечения которых ухудшилось в связи с введением мер ограничительного характера, руководство кредитной организации может принять решение (общее решение в отношении совокупности ссуд, прочих активов и/или условных обязательств кредитного характера) о неухудшении оценки их финансового положения, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения или категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, осуществленной на последнюю отчетную дату перед введением мер ограничительного характера.

Кредитным организациям рекомендуется направлять информацию о таких решениях, принятых уполномоченным органом управления, и их обоснование в Банк России (структурное подразделение ЦБ) в порядке, установленном пунктом 3.10 положения № 590-П, одновременно с формами отчетности 0409115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)» и 0409155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах». В обоснование решений рекомендуется включать документальное подтверждение взаимосвязи между ухудшением финансового положения, качества обслуживания долга, категории качества обеспечения или категории качества ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера таких заемщиков и санкциями в отношении них.



«Со дня опубликования настоящего информационного письма Банка России не применяется письмо Банка России от 12 октября 2018 года № ИН-016-41/66 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России». Настоящее информационное письмо… действует по 31 декабря 2021 года включительно», — отмечается в сообщении.