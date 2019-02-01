Банк «СИАБ» начал сбор и передачу биометрических данных физических лиц в Единую биометрическую систему (ЕБС) в рамках госпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Лицу, решившему сдать биометрию, предлагается сфотографироваться и произнести текст. Далее в систему загружаются фото и образец голоса, которые в дальнейшем будут использованы при биометрической идентификации. Регистрация в ЕБС позволит удаленно пользоваться услугами учреждений, проводящими идентификацию по биометрическим данным», — говорится в релизе.

Для сбора биометрических данных необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, предъявить паспорт и СНИЛС, а также подписать согласие на обработку персональных данных.

Сбор биометрических данных осуществляется в головном офисе банка «СИАБ» по адресу: ул. Черниговская, д. 8, пояснили в пресс-службе.