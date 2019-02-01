Квартальные темпы прироста потребительских цен в РФ замедлятся до 4% в годовом выражении уже во втором полугодии 2019 года. Такой прогноз содержится в очередном комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

«Ожидается, что под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув локального максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5—5,5% на конец 2019 года. Квартальные темпы прироста потребительских цен в годовом выражении замедлятся до 4% уже во втором полугодии 2019 года», — указывает ЦБ.



Там полагают, что годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.