Банк «Левобережный» предлагает представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) бонус в размере 250 рублей по комиссии за банковскую гарантию, если заявка будет подана через «Онлайн-офис».

В разделе «Гарантии» многофункционального сервиса «Онлайн-офис» можно самостоятельно рассчитать стоимость банковской гарантии, оставить заявку на гарантию и отслеживать ее статус в режиме реального времени, говорится в сообщении кредитной организации.

Бонус можно получить до 01.04.2019 года включительно и он распространяется на одиночные гарантии и гарантии в рамках заключенного рамочного соглашения.